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Солнцев объяснил попытку суицида супруги сектой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Солнцев объяснил попытку суицида супруги сектой
Фото: Russianshowbiz.info
Гоген Солнцев выяснил, зачем Екатерина Терешкович на балконе грозила наложить на себя руки.
Солнцев рассказал журналистам, что недавний инцидент с его женой оказался связан с некой сектой, пишет «СтарХит». Он узнал, что Терешкович решила улучшить свои супружеские навыки и записалась на тренинг «развития личности». Но вместо позитивной мотивации участникам стали предлагать опасные задания для выхода из зоны комфорта.
Гоген уверен, что в итоге Екатерина чуть не погибла во время борьбы со своими страхами. Солнцев уверил супругу, что его все устраивает в личной жизни и запретил ей ходить на курсы. Он уверен, что такие тренинги лишь вытягивают деньги, а также разрушают семейные отношения.
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Звёзды , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , StarHit
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