Солнцев объяснил попытку суицида супруги сектой 

Солнцев рассказал журналистам, что недавний инцидент с его женой оказался связан с некой сектой, пишет «СтарХит». Он узнал, что Терешкович решила улучшить свои супружеские навыки и записалась на тренинг «развития личности». Но вместо позитивной мотивации участникам стали предлагать опасные задания для выхода из зоны комфорта.

Гоген уверен, что в итоге Екатерина чуть не погибла во время борьбы со своими страхами. Солнцев уверил супругу, что его все устраивает в личной жизни и запретил ей ходить на курсы. Он уверен, что такие тренинги лишь вытягивают деньги, а также разрушают семейные отношения.