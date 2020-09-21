Бледанс пожаловалась на нехватку секса 

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что хочет заниматься сексом, забыв о работе.

Она считает, что мужчины изменились. Звезда поделилась сокровенными мыслями и желаниями. 51-летняя теледива заявила, что испытывает тягу к сексу и недостаток мужской заботы. По словам Эвелины Бледанс, она обеспечивает себя сама и работает не покладая рук. "Я хочу отдыхать на море, капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом!", — сообщила телеведущая. Она рассказала, что исполнить эти желания ей мешает усердная работа, которую она не может оставить, так как обходится без финансовой помощи мужчин.