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Бледанс пожаловалась на нехватку секса 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Бледанс пожаловалась на нехватку секса
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что хочет заниматься сексом, забыв о работе.
Она считает, что мужчины изменились. Звезда поделилась сокровенными мыслями и желаниями. 51-летняя теледива заявила, что испытывает тягу к сексу и недостаток мужской заботы. По словам Эвелины Бледанс, она обеспечивает себя сама и работает не покладая рук. "Я хочу отдыхать на море, капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом!", — сообщила телеведущая. Она рассказала, что исполнить эти желания ей мешает усердная работа, которую она не может оставить, так как обходится без финансовой помощи мужчин.
Женщина призналась, что устала быть сильной и ей стало сложнее зарабатывать деньги. Эвелина Бледанс считает, что поведение мужчин с годами поменялось не в лучшую сторону. Звезда считает, что представители мужского пола стали жадными и перестали радовать женщин дорогими подарками. Теледива полагает, что для современных кавалеров уже не модно приводить возлюбленных в ювелирные магазины, а в бары и парилки женщин они всегда готовы пригласить. Эвелина разочарована изменениями, которые произошли в мужских принципах.
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Звёзды , Эвелина Бледанс
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