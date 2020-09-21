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Леди Гага рассказала о пережитой душевной травме 

Lenta.ru 1 час назад
Леди Гага рассказала о пережитой душевной травме
Фото: Lenta.ru
Американская певица Леди Гага в интервью CBS News рассказала о мыслях о самоубийстве и пережитой душевной травме, с которыми столкнулась из-за обрушившейся на нее славы.
По словам 34-летней исполнительницы, она каждый день думала о самоубийстве после того, как поняла, что пришедшие слава и известность повлияли на ее психическое здоровье. В ходе интервью певица показала свое любимое пианино, с помощью которого написала много песен. Однако вскоре она пришла к выводу, что музыкальный инструмент разрушил ее жизнь, потому что именно он сделал ее Леди Гагой.

«Я полностью разочаровалась в себе, я ненавидела быть знаменитой. Я ненавидел быть звездой. Я чувствовала себя измученной и истощенной», — вспоминает певица.

По ее словам, выход из депрессии она нашла благодаря своему последнему альбому Chromatica, получившему три награды MTV Video Music Awards и на котором «нет ни одной неправдивой песни». «Я больше не ненавижу Леди Гагу. Я нашла способ снова полюбить себя, даже когда думала, что этого никогда не случится», — призналась звезда.
Кроме того, Леди Гага отметила, что ей помогла дружба с певицей Арианой Гранде, вместе с которой она записала песню Rain on me.
31 августа Леди Гага была названа лучшей певицей года по версии премии MTV Video Music Awards, победив в пяти номинациях.
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