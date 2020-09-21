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Петросян раскрыл причину развода со Степаненко 

Мира Маркина 1 час назад
Петросян раскрыл причину развода со Степаненко
Фото: @petrosyanevgeny
Евгений Петросян раскрыл причину развода с Еленой Степаненко.
Одна из подписчиц комика в Instagram осудила его за развод, заявив, что теперь «стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс». Однако Петросян возразил девушке:

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно».

Юморист развелся с четвертой женой в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Спустя год артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020-го у пары родился сын Ваган.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что Басков не поверил в то, что Петросян и Брухунова стали родителями.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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