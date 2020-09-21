Выяснилось, какое наследство оставил Борисов 

Телеведущий Михаил Борисов , ушедший из жизни 19 сентября, не оставил завещания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как выяснилось, ведущий "Русского лото" был крайне суеверным человеком. Девять месяцев назад на вопрос о том, кто мог бы заменить его в шоу, Борисов ответил, что не хочет обсуждать эту тему.

Богатого наследства телеведущий после себя не оставил. Его квартиру в Москве предстоит поделить наследникам первой очереди — сыну Вениамину и дочери Марии.

Борисов также был в хороших отношениях со своей старшей сестрой Ниной, но поскольку женщина не является наследником первой очереди, претендовать на имущество брата она не сможет.