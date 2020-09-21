Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Выяснилось, какое наследство оставил Борисов 

Мира Маркина 1 час назад
Выяснилось, какое наследство оставил Борисов
Фото: ТАСС
Телеведущий Михаил Борисов, ушедший из жизни 19 сентября, не оставил завещания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Как выяснилось, ведущий "Русского лото" был крайне суеверным человеком. Девять месяцев назад на вопрос о том, кто мог бы заменить его в шоу, Борисов ответил, что не хочет обсуждать эту тему.
Богатого наследства телеведущий после себя не оставил. Его квартиру в Москве предстоит поделить наследникам первой очереди — сыну Вениамину и дочери Марии.
Борисов также был в хороших отношениях со своей старшей сестрой Ниной, но поскольку женщина не является наследником первой очереди, претендовать на имущество брата она не сможет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что из жизни ушел ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Звёзды , Михаил Борисов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Требую генетическую экспертизу!»
«Требую генетическую экспертизу!»
Седокова показала свадебное платье за полмиллиона
Седокова показала свадебное платье за полмиллиона
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение