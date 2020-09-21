Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в очередной раз заговорила об издевательствах матери.

В своем Instagram 30-летняя девушка поделилась историей о том, как едва осталась жива после ужасных травм, полученных в результате падения с велосипеда. Плаксина призналась, что ей пришлось целый год бороться за свою жизнь, но мать не оказывала ей должной поддержки:

«Надо мной издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять».

По словам Плаксиной, "королева русского шансона" помещала ее в реабилитационные центры, хотя это было необязательно. Татьяна призналась, что там ее травили ненужными лекарствами. Как отметила Плаксина, в какой-то момент она была на грани.