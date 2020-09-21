Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Брат Тарзана заявил о плохом состоянии матери стриптизера после его измены 

Teleprogramma.pro и ещё 1 28 минут назад
«Матери плохо. Они хотели этого добиться?»
Фото: Teleprogramma.pro
Родной брат стриптизера Тарзана Александр Глушко в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что мать культуриста очень сильно переживает из-за истории с изменой сына своей жене певице Наташе Королевой. Брат Тарзана рассказал о переживаниях матери/Кадр из программы "Звезды сошлись"

«За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?»

Озвучила свое мнение и актриса Людмила Поргина, которая также была в студии. «Может уже другую профессию Тарзан выберет. Хватит с голой писиськой и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?» — сказала актриса.
Напомним, что Тарзан на всю страну покаялся в измене Наташе Королевой с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко. При этом часть поклонников культуриста считают, что он специально с женой выдумал эту историю.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я в шоке. Боюсь звонить Наташе»: Николай Басков высказался после измены Тарзана любимой жене «Я в шоке. Боюсь звонить Наташе»: Николай Басков высказался после измены Тарзана любимой жене Петросян не сдержал эмоций, заметив оскорбление Степаненко Петросян не сдержал эмоций, заметив оскорбление Степаненко Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой
Женский форум 1
Звёзды , Александр Глушко , Людмила Поргина , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
Пляжный снимок Дженнифер Лопес взволновал фанатов
Пляжный снимок Дженнифер Лопес взволновал фанатов
Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью
Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение