Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов 

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась снимком в купальнике и порадовала фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость позирует лежа на трамплине в слитном коричневом купальнике с глубоким декольте. На ней также — соломенная шляпа и синие солнечные очки. «Удачной пятницы», — пожелала подписчикам Хайек в описании к посту, который набрал 684 тысяч лайков.

@salmahayek

Поклонники восхитились фигурой актрисы в комментариях под публикацией.