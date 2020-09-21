Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов 

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась снимком в купальнике и порадовала фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 54-летняя знаменитость позирует лежа на трамплине в слитном коричневом купальнике с глубоким декольте. На ней также — соломенная шляпа и синие солнечные очки. «Удачной пятницы», — пожелала подписчикам Хайек в описании к посту, который набрал 684 тысяч лайков.
@salmahayek
Поклонники восхитились фигурой актрисы в комментариях под публикацией.
«Красивая и сексуальная», «Мне кажется, что ты самая восхитительная в мире», «Обожаю тебя», «Самая красивая женщина», «Какая фигура!» — высказывались они.