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Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов
Фото: @salmahayek
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась снимком в купальнике и порадовала фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 54-летняя знаменитость позирует лежа на трамплине в слитном коричневом купальнике с глубоким декольте. На ней также — соломенная шляпа и синие солнечные очки. «Удачной пятницы», — пожелала подписчикам Хайек в описании к посту, который набрал 684 тысяч лайков.
@salmahayek
Поклонники восхитились фигурой актрисы в комментариях под публикацией.

«Красивая и сексуальная», «Мне кажется, что ты самая восхитительная в мире», «Обожаю тебя», «Самая красивая женщина», «Какая фигура!» — высказывались они.

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Звёзды , Сальма Хайек
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