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«Матери плохо. Они хотели этого добиться?»: брат Тарзана рассказал о состоянии родителей звезды 

Мира Маркина 2 часа назад
Родной брат Тарзана Александр Глушко в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал, что их мать тяжело переживает скандал, развернувшийся вокруг ее сына. Не так давно стало известно, что стриптизер изменил своей жене Наташе Королевой.

«За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?»,

— спросил Александр.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что любовница Тарзана отреагировала на заявление звезды.
Звёзды , Видео , Александр Глушко , Наташа Королева , НТВ
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