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47-летняя бывшая супермодель попозировала в бикини и возмутила поклонников 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась серией откровенных снимков вместе с мужем и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующая дискуссия появилась на Daily Mail.
@heidiklum
На размещенных в Instagram кадрах 47-летняя знаменитость позирует на территории своего дома в обнимку с 31-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Клум запечатлели в белом бикини в крупный горох и соломенной шляпе, в то время как ее супруг был одет в разноцветные шорты, белую футболку и кепку. «Воскресенье», — подписала она пост, который набрал больше 111 тысяч лайков.
@heidiklum
Внешний вид телеведущей возмутил пользователей сети.
«Что не так с ее животом? Он как бы деформирован. Также она выглядит так, будто беременна. Фу», «Возможно, пришло время перестать публиковать фото в купальном костюме. Она прекрасно выглядит, но уже слишком стара», «Боже, она забыла, что у нее пятеро детей! Неловко», «Ее лицо трескается. Она всегда выглядит так, будто обкурилась», — высказывались они.
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Звёзды , Видео , Хайди Клум
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