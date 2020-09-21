Стоянов озвучил размер пенсии

Артист Юрий Стоянов заявил, что его реальная пенсия составляет примерно 23-24 тысячи рублей. При этом он еще получает хорошую надбавку от государства за звание народного артиста. В то же время звездный ведущий «Городка» сказал, что в недалеком будущем пособие уменьшится, что его, конечно, не радует.

«Получаю несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше».

Ранее в СМИ прошла информация о пенсиях некоторых звезд. При этом отмечалось, что далеко не все артисты могут похвастаться хорошим «жалованием» от государства. К примеру, некоторые получают всего по 14-16 тысяч рублей. Как они живут на эти деньги — остается только гадать, сообщает Ura.ru.