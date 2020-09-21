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«В следующем году будет меньше»: Стоянов озвучил размер пенсии и посетовал на ее сокращение 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Стоянов озвучил размер пенсии
Фото: Teleprogramma.pro
Артист Юрий Стоянов заявил, что его реальная пенсия составляет примерно 23-24 тысячи рублей. При этом он еще получает хорошую надбавку от государства за звание народного артиста. В то же время звездный ведущий «Городка» сказал, что в недалеком будущем пособие уменьшится, что его, конечно, не радует.

«Получаю несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше».

Ранее в СМИ прошла информация о пенсиях некоторых звезд. При этом отмечалось, что далеко не все артисты могут похвастаться хорошим «жалованием» от государства. К примеру, некоторые получают всего по 14-16 тысяч рублей. Как они живут на эти деньги — остается только гадать, сообщает Ura.ru.
Юрий Стоянов на протяжении долгих лет вел программу «Городок» вместе со своим другом и товарищем Ильей Олейниковым. Передача пользовалась большой зрительской любовью. В первые годы у нее были очень хорошие рейтинги. После смерти коллеги «Городок» прекратил свое существование. С апреля этого года ведет на Ютубе программу «Чисто поржать», которая чем-то напоминает программу, которая сделала его звездой телевидения.
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Звёзды , Юрий Стоянов , Илья Олейников , РИА Ura.ru
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