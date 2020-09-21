"На данный момент расстановка сил и интересов такова: Симона хочет отжать ребёнка, Настя отдавать сына не хочет, Тимурке — пофиг.
Всех трёх участников драмы можно понять. Симона руководствуется тем, что ей для инстаграма нужно ещё одно дитя да и оставлять родного внука девке на воспитание — сомнительное решение в её глазах.
[…].
Решетова головой особо не думает — там пролактин фигарит. Если и есть там какие-то мысли, так только одна: к ребёночку Тимурка будет приходить в гости, а значит, есть маленький шанс, что заигравшись с сыном, папочка останется на ночь.
А там — чем чёрт не шутит? Может и воссоединяться разок".
"Сын останется с Решетовой. Тимур всё реже будет посещать его. Настя пару раз слетает к бабке, но они будут уже вне семьи Тимати.
Через пять лет, если я напишу пост о Решетовой, все спросят, кто это вообще такая".