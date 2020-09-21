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«Симона хочет отжать ребенка, Настя отдавать не хочет»: Миро высказалась о сыне Тимати 

Мира Маркина 1 час назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро высказалась о том, с кем останется сын Тимати после расставания рэпера с моделью Анастасией Решетовой.
Блогер задалась вопросом: отдаст ли экс-возлюбленная Тимати сына Ратмира на попечение матери рэпера Симоны Юнусовой, как это сделала Алена Шишкова, — поклонники звездной семьи уверены, что большую часть времени дочь Тимати Алиса проводит с бабушкой (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

"На данный момент расстановка сил и интересов такова: Симона хочет отжать ребёнка, Настя отдавать сына не хочет, Тимурке — пофиг.

Всех трёх участников драмы можно понять. Симона руководствуется тем, что ей для инстаграма нужно ещё одно дитя да и оставлять родного внука девке на воспитание — сомнительное решение в её глазах.

[…].

Решетова головой особо не думает — там пролактин фигарит. Если и есть там какие-то мысли, так только одна: к ребёночку Тимурка будет приходить в гости, а значит, есть маленький шанс, что заигравшись с сыном, папочка останется на ночь.

А там — чем чёрт не шутит? Может и воссоединяться разок".

Далее Миро отметила, что отсудить ребенка у Решетовой матери Тимати едва ли удастся, ведь Ратмир был "рожден вне брака". Блогер предположила, что в конечном счете Симона перестанет давить на бывшую возлюбленную сына:

"Сын останется с Решетовой. Тимур всё реже будет посещать его. Настя пару раз слетает к бабке, но они будут уже вне семьи Тимати.

Через пять лет, если я напишу пост о Решетовой, все спросят, кто это вообще такая".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро осудила Семенович и Барановскую.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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