Гоген рассказал о ночном интиме с любовницей Тарзана 

Шоумен заявил, что с Анастасией Шульженко у него «много общего».

Гоген Солнцев был крайне удивлен, что его фотографии из сауны, где он зажигал в компании «любовницы Тарзана» Анастасии Шульженко, появились в сети. Гоген не отрицает: вечер он действительно провел в компании обнаженной Насти. Уверяет, что спасал девушку от страшной депрессии в которой она оказалась.

— Только дегенерат может сказать, что Настя не переживает, — говорит Гоген. — Она истязает себя морально! Я с ней познакомился случайно. Пришел в сауну, так как люблю париться. Настя меня узнала и решила познакомиться. Она спрашивала у меня совета, как ей действовать дальше. Мы долго разговаривали: часа два, а то и три. Я пытался до нее донести мысль: все, что в жизни происходит, — к лучшему. Она, конечно, очень переживает. Не думала, что Тарзан может так с ней поступить.

По словам Гогена, сейчас Анастасия пытается понять, как выйти из этой непростой ситуации. Плюс ко всему переживает за судьбу ребенка, которого носит под сердцем.

— У нас с ней много общего, — продолжает Гоген. — Она, как и я, обожает русскую баньку. Но самое главное — у обоих страсти в отношениях. У меня — с Катюшей, у нее — с Тарзаном. Не знаю, как там дальше будут развиваться события, но за ее здоровье можно не переживать. В тот вечер мы прекрасно укрепили иммунитет в парилке. Веничками хорошо друг друга отходили.

— Человек, который предоставил нам снимок, сказал, что вы надолго уединялись в парилке. У вас был интим? — спросили мы напрямую у шоумена.

— А вот это уже не ваше дело! Не лезьте в личную жизнь. Переходите все границы.