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Солистку Little Big затравили из-за внешности 

Мира Маркина 30 минут назад
Солистку Little Big затравили из-за внешности
Фото: @sonyatayurskaya
Солистку Little Big Соню Таюрскую затравили из-за ее внешности. Девушка рассказала об этом в своем Instagram.
По словам певицы, читая комментарии к своим публикациям, она "пребывает в адском шоке".

«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше»,

— пожаловалась артистка.
Таюрская попыталась объяснить, что она «абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости». Певица обратилась к подписчикам с просьбой впредь комментировать лишь ее творчество и не высказываться на другие темы:

«Все, что касается моей внешности и личной жизни, оставьте мне».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солистка Little Big ответила на травлю из-за распада семьи Прусикина.
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