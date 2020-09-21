Солистку Little Big затравили из-за внешности 

Солистку Little Big Соню Таюрскую затравили из-за ее внешности. Девушка рассказала об этом в своем Instagram.

По словам певицы, читая комментарии к своим публикациям, она "пребывает в адском шоке".

«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше»,

— пожаловалась артистка.

Таюрская попыталась объяснить, что она «абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости». Певица обратилась к подписчикам с просьбой впредь комментировать лишь ее творчество и не высказываться на другие темы: