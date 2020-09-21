Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод 

Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях. Анонимный источник, близкий к паре, рассказал, что инициатором разрыва выступила Кардашьян, возмущенная словами Уэста об их дочери Норт и позиции супруга в отношении абортов.

Ситуацию усугубило биполярное расстройство рэпера.

«Ким уже все подготовила, но ждет, когда у него [Канье Уэста] завершится маниакальный эпизод», — уточнил источник.

Пара заявила о разводе не первый раз. Ранее Уэст признавался в желании развестись с Кардашьян. По словам Канье, он пытался сделать это уже два года. В 2013 году Канье предлагал жене сделать аборт. В то время рэпер активно занимался музыкой и не был готов стать отцом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году, через год после рождения дочери Норт. Всего у пары четверо детей.