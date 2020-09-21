Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
Фото: Lenta.ru
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст запланировали развод. Об этом сообщает Page Six.
Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях. Анонимный источник, близкий к паре, рассказал, что инициатором разрыва выступила Кардашьян, возмущенная словами Уэста об их дочери Норт и позиции супруга в отношении абортов.
Ситуацию усугубило биполярное расстройство рэпера.

«Ким уже все подготовила, но ждет, когда у него [Канье Уэста] завершится маниакальный эпизод», — уточнил источник.

Пара заявила о разводе не первый раз. Ранее Уэст признавался в желании развестись с Кардашьян. По словам Канье, он пытался сделать это уже два года. В 2013 году Канье предлагал жене сделать аборт. В то время рэпер активно занимался музыкой и не был готов стать отцом.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году, через год после рождения дочери Норт. Всего у пары четверо детей.
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек Microsoft купит создателей Fallout и DOOM Microsoft купит создателей Fallout и DOOM
Женский форум
Звёзды , Канье Уэст , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Маньячка в постели»
«Маньячка в постели»
В Сети появились фото беременной жены Петросяна
В Сети появились фото беременной жены Петросяна
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
03:45
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
Звёзды Любовь
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
02:31
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
Здоровье
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
03:04
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
Дом и сад
Нижегородская Золушка вышла замуж за миллиардера
01:05
Нижегородская Золушка вышла замуж за миллиардера
Звёзды Любовь
Как понять, что вы хороши в сексе
02:18
Как понять, что вы хороши в сексе
Любовь
Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов
00:30
Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение