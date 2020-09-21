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На наследство Гафта претендует внебрачный сын 

Анастасия Иванова 2 часа назад
На наследство Гафта претендует внебрачный сын
Фото: РИА Новости
Внебрачный сын народного артиста Валентина Гафта претендует на наследство больного отца. Об этом жена артиста Ольга Остроумова рассказала в студии программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1».
Как сообщила Ольга, 40-летний Вадим собирается вступить в права наследства. Сейчас мужчина проживает в Бразилии. У него есть своя семья и ребенок, которого актер никогда не видел.
Вадим появился на свет в результате короткого романа артиста. До того, как мальчику исполнилось три года, Гафт даже не знал о существовании наследника. Мать увезла Вадима в Бразилию, а об отце рассказала лишь спустя десятки лет.
Остроумова не раз просила супруга выслать Вадиму деньги, чтобы он посетил Россию и познакомился с родственниками. Все это время актер финансово помогал матери своего внебрачного сына.
Совсем недавно звезда театра и кино отпраздновал свое 85-летие. Из-за тяжелой болезни Гафта пышное торжество не проводили.
Ранее «Рамблер» писал о том, что выяснилось, какое наследство оставил Борисов.
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Звёзды , Валентин Гафт , Ольга Остроумова
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