На наследство Гафта претендует внебрачный сын 

Внебрачный сын народного артиста Валентина Гафта претендует на наследство больного отца. Об этом жена артиста Ольга Остроумова рассказала в студии программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1».

Как сообщила Ольга, 40-летний Вадим собирается вступить в права наследства. Сейчас мужчина проживает в Бразилии. У него есть своя семья и ребенок, которого актер никогда не видел.

Вадим появился на свет в результате короткого романа артиста. До того, как мальчику исполнилось три года, Гафт даже не знал о существовании наследника. Мать увезла Вадима в Бразилию, а об отце рассказала лишь спустя десятки лет.

Остроумова не раз просила супруга выслать Вадиму деньги, чтобы он посетил Россию и познакомился с родственниками. Все это время актер финансово помогал матери своего внебрачного сына.

Совсем недавно звезда театра и кино отпраздновал свое 85-летие. Из-за тяжелой болезни Гафта пышное торжество не проводили.