Актриса Мария Голубкина высказалась о своем расставании с актером и телеведущим Николаем Фоменко . Вместе они были на протяжении тринадцати лет. В 2008 году пара распалась.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».

Как отметила актриса, которая после расставания с Фоменко так и не обрела семейного счастья, ей комфортно жить одной. Актрисе нравится тот факт, что не надо ни под кого подстраиваться. Также Голубкина отметила, что мечтает, как можно скорее стать бабушкой.