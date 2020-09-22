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«Мы просто не могли жить вместе»: Мария Голубкина высказалась о расставании с Николаем Фоменко

Teleprogramma.proиещё 2
3 часа назад
Актриса Мария Голубкина высказалась о своем расставании с актером и телеведущим Николаем Фоменко. Вместе они были на протяжении тринадцати лет. В 2008 году пара распалась.
«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».
Как отметила актриса, которая после расставания с Фоменко так и не обрела семейного счастья, ей комфортно жить одной. Актрисе нравится тот факт, что не надо ни под кого подстраиваться. Также Голубкина отметила, что мечтает, как можно скорее стать бабушкой.
Напомним, что в браке у Фоменко и Голубкиной родилось двое детей. Дочь Анастасия появилась на свет в 1998 году, а сын Иван спустя пять лет – в 2003, сообщает «Собеседник».
Звёзды,Мария Голубкина,Николай Фоменко,ИД "Собеседник",
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