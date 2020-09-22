Плетнева озвучила свои заработки в группе «Лицей»

Бывшая участница некогда популярной женской группы «Лицей» Анна Плетнева в Instagram озвучила свои заработки в музыкальном коллективе. По ее словам, они с коллегами очень сильно уставали, так как было очень много работы. Особенно перед новогодними праздниками.

«Был момент в жизни, когда в один день я отработала шесть концертов. Это были новогодние корпоративы группы «Лицей». Крайний из этих шести концертов я вообще не помню. Конечно, я адски устала, но не жаловалась, тем более, что тогда за новогодние концерты мне платили двойной гонорар — не 100, а целых 200 долларов за концерт!»

Как добавила Плетнева, после праздников ей выдали весь гонорар. У нее была полная сумка, набитая долларами. При этом домой она отправилась на такси. В итоге около подъезда к ней подошел парень в капюшоне и забрал все деньги. Интересно, что через какое-то время ее вызвали в полицию. Стражам правопорядка удалось задержать преступника.

Напомним, что в группе «Лицей» Плетнева выступала с 1997 по 2005 год. Сейчас она солистка группы «Винтаж».