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«Отработала шесть концертов»: Анна Плетнева рассказала, сколько зарабатывала в группе «Лицей» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Плетнева рассказала, сколько зарабатывала на пике славы
Фото: @dusya_star
В Instagram бывшая участница известной группы «Лицей» рассказала, сколько зарабатывала на пике славы. По ее словам, они с коллегами постоянно перерабатывали, особенно во время праздничных корпоративов.

«Был момент, когда в один день я отработала шесть концертов. Это были новогодние корпоративы группы «Лицей». Крайний из этих шести концертов я вообще не помню. Конечно, я адски устала, но не жаловалась, тем более, что тогда за новогодние концерты мне платили двойной гонорар — не 100, а целых 200 долларов за концерт!»

После она отправилась домой с целой сумкой долларов прямо на такси. В итоге около подъезда к ней подошел парень в капюшоне и забрал все деньги. Потом бандита все-таки поймали.
Напомним, что в группе «Лицей» Плетнева выступала с 1997 по 2005 год. Сейчас она солистка группы «Винтаж».
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