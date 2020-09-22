Звездные мужчины, чью карьеру испортили женщины

Женская красота способна не только рушить цивилизации, как это случилось в случае с Еленой Троянской, но и наносить менее масштабные, однако довольно ощутимые раны. Знаменитые и успешные мужчины, которые пострадали от роковой любви к женщине, с охотой поведают о своих бедах каждому желающему слушать. Вот лишь пять звезд первой величины, карьеру которых сгубили женщины.

Он отлично знает, чего хотят женщины, но распознать подвох в томном взгляде российской красавицы не сумел. Взмах длинных ресниц Оксаны Григорьевой сразил голливудского красавца Мела Гибсона похлеще острейшей стрелы Купидона.

Известный ловелас так отчаянно увлекся темноволосой моделью, что поспешил развестись с женой Робин, с которой его связывали много лет брака.

Однако вместо рая на земле с молодой избранницей несчастного Мела ждало жестокое разочарование и скандальный развод.

Оксана заявила в прессе, что муж систематически избивал ее, предъявив в суде записи с угрозами от пьяного голливудского мачо.

В итоге Гибсон потерял немало денег, статус добропорядочного семьянина и несколько крупных контрактов. Душевное равновесие артиста сильно пошатнулось из-за неудачного брака, и он начал так отчаянно куролесить, что многие студии внесли его в черный список за опрометчивые высказывания и странные поступки. Но с другой стороны, не стоило проявлять агрессию в адрес слабой женщины. Иногда можно получить сдачи.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Многих поклонников Джонни Деппа искренне заботит вопрос, чего ему не жилось с Ванессой Паради ? Спокойная и преданная актриса родила ему двоих детей и много лет спокойно жила без печати в паспорте. Но, видимо, Джонни очень захотелось эмоций в отношениях. Что ж, получил он их с лихвой.

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Юная Эмбер Херд изначально так восхищала одного из главных героев Голливуда, что он, словно загипнотизированный, везде следовал за ней. Но после заключения союза, эффектной свадебной церемонии на личном острове Деппа светловолосая кинодива решила, что пора заканчивать с романтикой.

Эмбер заявила, что Джонни избивал ее, и превратилась в самую знаменитую жертву мужской агрессии.

Поначалу Депп растерянно молчал, не пытаясь оправдываться, но, потеряв несколько миллионных контрактов, выплатив бывшей жене огромные компенсации, актер взял себя в руки и дал отпор. Война бывших влюбленных продолжается и по сей день. Но вот предложений на съемки у обаяшки Деппа больше от этого не стало.

Джереми Реннер из тех героев, которых любят зрители. Он не смазливый, но невероятно харизматичный и к тому же брутальный. Почти все его герои положительные и вызывают большую симпатию со стороны киноманов. И все было просто отлично, пока актер не женился на гражданской жене канадской модели Сонни Пачеко, с которой прожил душа в душу целых четыре года. После официальной регистрации жена актера стала все чаще проявлять недовольство и спустя всего 11 месяцев подала на развод. Изначально все было довольно гладко, но вскоре Реннер возмущенно заявил, что те деньги, что он выплачивает бывшей возлюбленной на содержание их общей дочери, она (то есть Сонни) тратит исключительно на себя. В ответ модель упрекнула Джереми в физическом насилии и избиениях. Развелась пара еще в 2014 году, но войну ведет и по сей день. Голливуд не очень любит скандальных актеров, и Раннера меньше стали звать на пробы, а те контракты со студиями, которые уже были заключены, потихоньку стали расторгаться. Вот и в шестой части «Миссия невыполнима» героя Джереми зрители уже не увидели. А жаль.

Чад Лоу и Хилари Суонк

Эта пара много лет казалась действительно идеальной. Семь лет безоблачного счастья в гражданском браке, романтичная свадьба и еще восемь лет счастья. Казалось бы, что еще надо. Однако Хилари Суонк подала на развод, заявив что муж, живший много лет в ее звездной тени, много пьет, употребляет запрещенные вещества, ходит налево, да еще и проявляет агрессию.

Уверенная в том, что развод с Чадом Лоу пройдет без сучка и задоринки, Хилари никак не предусмотрела, что за сына вступится его отец-юрист. Бывший свекр оскароносной малышки на миллион нашел массу доказательств, что сына оклеветали, и Суонк пошла на попятную.

Скандальный развод состоялся, но негативно отразился вовсе не на Хилари, успевшей сделать головокружительную карьеру в кино, а на ее бывшем супруге Чаде. Лоу так и остался второстепенным героем мыльных опер, которого теперь и туда редко зовут.

Ангельская внешность и сводящая мужчин с ума улыбка Кейт Хадсон сыграла злую шутку с одним из самых популярных голливудских комедийных актеров Оуэном Уилсоном. Светловолосый герой американских киноманов по уши влюбился в очаровательную дочь Голди Хоун и ни на шаг от нее не отходил. Пару называли украшением Голливуда и ожидали скорой свадьбы.

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Однако пока Оуэн грезил семейным счастьем, Кейт решила что его в ее жизни стало как-то много. На дружеской ноте пара приняла решение расстаться.

Не было никаких претензий и упреков, а потом Уилсона увезли на скорой после неудачной попытки самоубийства. Почему? Да просто увидел в газете фотографии Кейт, целующейся с актером Дэксом Шепардом. Чудом актера удалось спасти.

А потом к нему вернулась его Кейт, правда, ненадолго. Через пару месяцев Хадсон вновь ушла от комика, а ее знаменитая мать твердила всем, что она в порядке и не стоит за нее волноваться. А вот Оуэн вновь тяжело переживал разрыв. После расставания с Кейт актер все реже стал сниматься. Из профессии, однако, не ушел, но надежности в глазах продюсеров лишился.