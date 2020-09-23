«Я королева незапланированного хайпа. Люди столько всего делают, чтобы оказаться на страницах желтой прессы! У меня это получается без стараний, легко и часто. Я даже считаю ниже своего достоинства что-то комментировать. Не видитесь на разводы», — заявила она в прямом эфире на своей странице в Instagram.

«Вчера прилетела с @kinotavr_31, в самолете потеряв паспорт!! Потом бегом тесты на ковид — но Слава Богу, все норм!!!! Потом с трепетом открывала свой театральный сезон дорогим сердцу спектаклем «Грозагроза»! Спектакль был прекрасный, соскучилась по любимым зрителям! И их дыханию!! Потом куча подарков на День Рождения на вахте театра @theatreofnations от друзей!!! Потом... все не без приключений, конечно. Сасибо, Юлек Хлынина и Димка Журавлев, за наши ночные путешествия сегодня по Москве. Вернувшись часа в 2-3 ночи домой, без паспорта, со сломанным пальцем. подумала, что бывает и хуже, и счастливая погрузилась в сон», — заявила актриса, которой 5 сентября исполнилось 36 лет.