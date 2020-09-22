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Екатерина Варнава заразилась COVID-19 вслед за своим избранником 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Почти сразу после приезда на фестиваль «Кинотавр» в Сочи, COVID-19 подхватил молодой режиссер Александр Молочников. С ним в отношениях сейчас состоит ведущая Екатерина Варнава.
До болезни молодой человек успел встретиться с большим количеством людей, а потом узнал, что заболел. Так что не трудно догадаться, кто стал главным распространителем коронавируса в Сочи. Вслед за возлюбленным заразилась и Екатерина Варнава.
Болезнь у звездной пары протекает без осложнений, поэтому повода для беспокойств нет. Однако составить список тех, с кем контактировали знаменитости на фестивале, будет достаточно трудно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне в Турции заразились коронавирусом.
Звёзды , Видео , Александр Молочников , Екатерина Варнава
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