Супруги Лидия Федосеева-Шукшина Бари Алибасов сейчас судятся сразу по двум делам: первый спор касается квартиры, которую Алибасов переоформил на своего помощника, а второй — развода. Правда, советская актриса не планирует разводиться.

Недавно состоялось очередное судебное заседание по делу о квартире в Новой Москве. Алибасов настаивает, что дальнейшая судьба подаренной недвижимости не должна волновать дарительницу. Актриса же заявила, что квартира была переоформлена фиктивно.

На выходе из зала суда актриса заявила журналистам, что развод ей кажется крайней мерой. Возможно, она рассчитывает на примирение с супругом.

Следующее заседание по данному вопросу назначено на 29 сентября. Супруги дают противоречивые комментарии по поводу расставания.