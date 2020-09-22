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Лена Ленина дала Наташе Королевой непрошенный совет и поплатилась 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Недавно известная писательница и фотомодель Лена Ленина в своем Instagram опубликовала серию постов о ситуации с изменой Тарзана. Но скандальный блогер Лена Миро решила приструнить светскую диву.
Лена Ленина посоветовала Наташе Королевой скорее расстаться с бывшем мужем, чтобы "сохранить лицо", даже если он хороший и любимый, а не покрывать его измены.

"Наташу жалко. Но. Серёжа — хороший, красивый и сексуальный. Поэтому ее понять можно, но выходить замуж за стриптизера — это обречь себя на измены. Что делать? Придётся развестись, чтобы спасти лицо, и остаться друзьями… Но прощать измену настолько публичную нельзя".

Лена Миро поразилась наглости от непрошенного совета, а также пояснила, почему такие друзья хуже врагов.

"Дружеский совет о том, что надо развестись, чтобы спасти лицо ставит Наташу, которой уже очень неудобно и, подозреваю, больно, в ещё более неудобное положение. Не развелась? Значит, не сохранила лицо.

Хорошие друзья так себя не ведут. Они не делают публичных заявлений там, где нужно промолчать, не дают советов, которые ставят друга перед дилеммой: любимый человек или лицо. Хорошие друзья слушают, поддерживают (по телефону или при личной встрече, а не постом в Instagram)".

Блогер также написала, что из года в год она старается привить женщинам чувство собственного достоинство, которое помогает принимать решения не из страха остаться одной.

"Достоинство заключается в том, чтобы принимать свои и только свои решения в любой ситуации, делать только свой выбор. Без оглядки на ожидания общества, на то, как будешь выглядеть в глазах подруг, коллег и родственников. Единственные глаза, в которых ты должна стремиться выглядеть хорошо — это твои собственные".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан обвинил Первый канал в подставе.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Лена Ленина , Наташа Королева , Лена Миро
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