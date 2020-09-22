"Достоинство заключается в том, чтобы принимать свои и только свои решения в любой ситуации, делать только свой выбор. Без оглядки на ожидания общества, на то, как будешь выглядеть в глазах подруг, коллег и родственников. Единственные глаза, в которых ты должна стремиться выглядеть хорошо — это твои собственные".