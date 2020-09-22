"Наташу жалко. Но. Серёжа — хороший, красивый и сексуальный. Поэтому ее понять можно, но выходить замуж за стриптизера — это обречь себя на измены. Что делать? Придётся развестись, чтобы спасти лицо, и остаться друзьями… Но прощать измену настолько публичную нельзя".
"Дружеский совет о том, что надо развестись, чтобы спасти лицо ставит Наташу, которой уже очень неудобно и, подозреваю, больно, в ещё более неудобное положение. Не развелась? Значит, не сохранила лицо.
Хорошие друзья так себя не ведут. Они не делают публичных заявлений там, где нужно промолчать, не дают советов, которые ставят друга перед дилеммой: любимый человек или лицо. Хорошие друзья слушают, поддерживают (по телефону или при личной встрече, а не постом в Instagram)".
"Достоинство заключается в том, чтобы принимать свои и только свои решения в любой ситуации, делать только свой выбор. Без оглядки на ожидания общества, на то, как будешь выглядеть в глазах подруг, коллег и родственников. Единственные глаза, в которых ты должна стремиться выглядеть хорошо — это твои собственные".