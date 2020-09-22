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Певица Рита Дакота получила разрешение на возвращение из Турции в Россию. Ранее артистка решилась на отдых за рубежом. Для своего путешествия она выбрала курорты Турции. Девушка отлично отдохнула со своим возлюбленным, но когда пришла возвращаться, тест на коронавирус показал положительный результат. Из-за этого ей запретили совершать перелет и посадили на карантин.

Как сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на адвоката певицы Жанну Маргулис, Дакота может вылететь в Россию, соответствующее разрешение дали власти Турции.