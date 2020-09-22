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Ирина Шейк стала героиней рекламы нижнего белья Рианны 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Шейк стала героиней рекламы нижнего белья Рианны
Фото: @savagexfenty
Ирина Шейк стала участницей рекламной кампании новой коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны Savage X Fenty. Фотография появилась в Instagram-аккаунте бренда.
На размещенном в сети кадре 34-летняя манекенщица запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке в тон из новой коллекции марки, которая поступит в продажу в октябре. Образ Шейк дополнили чокер, крупное кольцо и серьги. Публикация набрала больше 73 тысяч лайков.
Подписчики бренда оценили внешний вид знаменитости в комментариях под снимком.

«Вау, Ирина сногсшибательна. Не могу дождаться шоу!», «Ее глаза каждый раз говорят сами за себя. Богиня», «Королева Ирина», «Она потрясающая», «Халат выглядит так же прекрасно, как и Ирина», — высказывались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк поделилась снимком в нижнем белье из спальни. На размещенном в сети кадре она снимает свое отражение в зеркале, расположенном в спальной комнате. Шейк позирует в черном комплекте нижнего белья марки Intimissimi, украшенном кружевными деталями.
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Звёзды , Ирина Королева , Ирина Шейк
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