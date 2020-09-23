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Арзамасова впервые заговорила о романе с 46-летним Авербухом 

Мира Маркина 1 час назад
Арзамасова впервые заговорила о романе с Авербухом
Фото: @liza_arzamasova
Звезда "Папиных дочек" 25-летняя Лиза Арзамасова впервые прокомментировала свой роман с 46-летним Ильей Авербухом. Не так давно пару заметили на отдыхе. Позже фигурист подтвердил, что встречается с актрисой.
Все это время Арзамасова не высказывалась на тему отношений с фигуристом. При этом несколько недель назад артистка опубликовала фото, сделанное в машине Авербуха: в кадре была видна рука спортсмена. Тогда многие предположили, что влюбленные живут вместе.
И только на днях Арзамасова объяснила, почему старается держать свою личную жизнь в тайне:

«Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся».

По словам Арзамасовой, ее удивляет, скольких людей интересуют ее романтические отношения:

«Я пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива»,

— заключила актриса. Об этом сообщает издание "7 дней".
Долгое время Авербух и Арзамасова были друзьями. По слухам, искра между ними пробежала около двух лет назад. Фигурист уже познакомил возлюбленную со своими близкими. От первого брака у спортсмена есть 16-летний сын Мартин.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом.
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