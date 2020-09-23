Арзамасова впервые заговорила о романе с Авербухом

Звезда "Папиных дочек" 25-летняя Лиза Арзамасова впервые прокомментировала свой роман с 46-летним Ильей Авербухом . Не так давно пару заметили на отдыхе. Позже фигурист подтвердил, что встречается с актрисой.

Все это время Арзамасова не высказывалась на тему отношений с фигуристом. При этом несколько недель назад артистка опубликовала фото, сделанное в машине Авербуха: в кадре была видна рука спортсмена. Тогда многие предположили, что влюбленные живут вместе.

И только на днях Арзамасова объяснила, почему старается держать свою личную жизнь в тайне:

«Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся».

По словам Арзамасовой, ее удивляет, скольких людей интересуют ее романтические отношения:

«Я пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива»,

— заключила актриса. Об этом сообщает издание "7 дней".

Долгое время Авербух и Арзамасова были друзьями. По слухам, искра между ними пробежала около двух лет назад. Фигурист уже познакомил возлюбленную со своими близкими. От первого брака у спортсмена есть 16-летний сын Мартин.