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Решетова показала роскошный дом, в который переехал Тимати после расставания с ней 

Мира Маркина 58 минут назад
Решетова показала дом, в который переехал Тимати
Фото: @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова рассекретила новый дом Тимати, куда артист переехал после расставания с ней. Фото жилья модель опубликовала в Instagram Stories.
Как выяснилось, не так давно рэпер поселился в ЖК "Снегири", что неподалеку от МГУ. Стоимость квартир в этом районе стартует от 45 миллионов рублей.
@volkonskaya.reshetova
Здесь же в 2019 году приобрела недвижимость Ольга Бузова. Певица купила апартаменты площадью 220 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Теперь Бузова и Тимати стали соседями.
Не так давно музыкант продал права на использования своих хитов. По слухам, сделка принесла звезде полтора миллиона долларов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Ольга Бузова , МГУ
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