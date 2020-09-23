Решетова показала дом, в который переехал Тимати

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Анастасия Решетова рассекретила новый дом Тимати , куда артист переехал после расставания с ней. Фото жилья модель опубликовала в Instagram Stories.

Как выяснилось, не так давно рэпер поселился в ЖК "Снегири", что неподалеку от МГУ . Стоимость квартир в этом районе стартует от 45 миллионов рублей.

@volkonskaya.reshetova

Здесь же в 2019 году приобрела недвижимость Ольга Бузова . Певица купила апартаменты площадью 220 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Теперь Бузова и Тимати стали соседями.

Не так давно музыкант продал права на использования своих хитов. По слухам, сделка принесла звезде полтора миллиона долларов.