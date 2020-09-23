Решетова показала дом, в который переехал Тимати

Анастасия Решетова рассекретила новый дом Тимати, куда артист переехал после расставания с ней. Фото жилья модель опубликовала в Instagram Stories.
Как выяснилось, не так давно рэпер поселился в ЖК "Снегири", что неподалеку от МГУ. Стоимость квартир в этом районе стартует от 45 миллионов рублей.
@volkonskaya.reshetova
Здесь же в 2019 году приобрела недвижимость Ольга Бузова. Певица купила апартаменты площадью 220 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Теперь Бузова и Тимати стали соседями.
Не так давно музыкант продал права на использования своих хитов. По слухам, сделка принесла звезде полтора миллиона долларов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой.