Какими сейчас стали музыканты из Modern Talking 

Смотрите видео и узнайте, какими стали сегодня участники одного из главных фаворитов меломанов восьмидесятых — немецкого поп-дуэта Modern Talking. Композиции Томаса Андерса и Дитера Болена и по сей день звучат на радио, а в конце прошлого века они лились отовсюду. Коллектив дважды распадался и сегодня уже не существует, но артисты по-прежнему занимаются музыкой. Как сейчас выглядят кумиры восьмидесятых, расскажет ролик.