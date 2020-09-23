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Какими сейчас стали музыканты из Modern Talking 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, какими стали сегодня участники одного из главных фаворитов меломанов восьмидесятых — немецкого поп-дуэта Modern Talking. Композиции Томаса Андерса и Дитера Болена и по сей день звучат на радио, а в конце прошлого века они лились отовсюду. Коллектив дважды распадался и сегодня уже не существует, но артисты по-прежнему занимаются музыкой. Как сейчас выглядят кумиры восьмидесятых, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Рите Дакоте разрешили вылететь из Турции в Россию.
Звёзды , Видео , Красота , Рита Дакота
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