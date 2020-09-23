Казарновская рассказала об отказе от романа с женатым

В беседе с журналистами портала «СтарХит» Любовь Юрьевна поведала, что когда-то страстно была влюблена в женатого мужчину. Однако ей навсегда заполнились слова бабушки о том, что на чужом несчастье своего счастья не построишь, поэтому она отказалась от романа с ним. Звезда видела десятки семей, в которых кто-то изменил, и знает, какую боль это приносит всем участникам ситуации.

Казарновская уверена, что даже спустя годы эта травма отразится в душе и в какой-то момент разрушит и новые отношения. Отметим, Любовь Юрьевна замужем уже 30 лет за продюсером Робертом Росциком. Мужчина ради любимой супруги оставил свою работу в Венской опере и стал организовывать большие фестивали и программные выступления.