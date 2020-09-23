Семья певицы Любови Успенской не перестает привлекать внимание фанатов и СМИ. Так, у певицы с дочерью Татьяной Плаксиной регулярно возникают разногласия.

Недавно девушка заявила, что ее мать постоянно издевается над ней, но Успенская ответила, что ее дочь неадекватна, поэтому говорит разные странные вещи. Чтобы оградиться от чудачеств наследницы, певица отправила ее в США к отцу.

В Америке Татьяна активно занимается творчеством и эпатирует публику постами в Сети, то обнажая ноги, то представая перед публикой топлес.

В конце августа Плаксина вышла в эфир вся в дыму со странным пятном у носа.

Соцсети

Девушка талантливо исполняла на пианино завораживающую композицию, но пользователи заметили странное состояние Плаксиной:

"Понятно, что скорее всего это дым от травки и она будто в астрале. Но только послушайте, как гениально играет!"

"Под кайфом она…Но сколько таланта и боли в ней".

На этом приключения Плаксиной не закончились — на днях ее заметили в странном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.

Соцсети

В Сети появилось видео, на котором девушка бродит по улице со странным выражением лица и сидит на асфальте в позе лотоса, обмотав голову в шаль.