Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Как Любке с этим живется»: дочь Успенской пугает странным поведением в США 

Диана Товсепова 1 час назад
Семья певицы Любови Успенской не перестает привлекать внимание фанатов и СМИ. Так, у певицы с дочерью Татьяной Плаксиной регулярно возникают разногласия.
Недавно девушка заявила, что ее мать постоянно издевается над ней, но Успенская ответила, что ее дочь неадекватна, поэтому говорит разные странные вещи. Чтобы оградиться от чудачеств наследницы, певица отправила ее в США к отцу.
В Америке Татьяна активно занимается творчеством и эпатирует публику постами в Сети, то обнажая ноги, то представая перед публикой топлес.
В конце августа Плаксина вышла в эфир вся в дыму со странным пятном у носа.
Соцсети
Девушка талантливо исполняла на пианино завораживающую композицию, но пользователи заметили странное состояние Плаксиной:

"Понятно, что скорее всего это дым от травки и она будто в астрале. Но только послушайте, как гениально играет!"

"Под кайфом она…Но сколько таланта и боли в ней".

На этом приключения Плаксиной не закончились — на днях ее заметили в странном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.
Соцсети
В Сети появилось видео, на котором девушка бродит по улице со странным выражением лица и сидит на асфальте в позе лотоса, обмотав голову в шаль.

"На видео дочь Успенской в неадекватном состоянии, гуляющей по улицам Лос-Анджелеса. Вот как Любке с этой х****й живется вообще? …неужели никакой связи нет физически-духовной?", — комментируют ситуацию в одном из популярных Telegram-каналов.

Женский форум
Звёзды , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я пришла без белья к нему на работу»
«Я пришла без белья к нему на работу»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
Кто такая Анастасия Шульженко, соблазнившая Тарзана
Кто такая Анастасия Шульженко, соблазнившая Тарзана
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Роскошные блюда, которые едят только богачи
10:02
Роскошные блюда, которые едят только богачи
Еда
Найден эффективный способ сжечь жир
09:28
Найден эффективный способ сжечь жир
Здоровье Еда
Как изменились самые яркие кумиры восьмидесятых
03:50
Как изменились самые яркие кумиры восьмидесятых
Звёзды Красота
Какими сейчас стали музыканты из Modern Talking
03:09
Какими сейчас стали музыканты из Modern Talking
Звёзды Красота
Сын Наташи Королевой высказался об отце
02:18
Сын Наташи Королевой высказался об отце
Звёзды Дети
В чем разница между кефиром и йогуртом
06:02
В чем разница между кефиром и йогуртом
Еда Здоровье
Эксперты выяснили, есть ли в продуктах коронавирус
00:26
Эксперты выяснили, есть ли в продуктах коронавирус
Здоровье Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение