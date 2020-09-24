Корчевников порассуждал о счастье умереть в России 

Телеведущий Борис Корчевников посетил собор Святой Софии в Стамбуле, недавно превращенный в мечеть, и сделал вывод, что в России подобное представить невозможно. Об этом он порассуждал в Instagram.

«Поймал себя вот на чем: счастье, что мне выпало жить и, наверное, умереть в России», — написал Корчевников.

Он признался, что именно в России видел «самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете», а также назвал страну домом для десятков разных вер и более чем сотни народов.

По мнению Корчевникова, в России ни одна вера не утверждалась за счет другой, поэтому представить превращение российского храма в мечеть просто невозможно. Телеведущий подчеркнул, что в недавнем прошлом в России разрушали религиозные святыни, однако, по его словам, «жизнь, из которой был изгнан бог, потерпела фиаско».