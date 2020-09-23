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Настя Каменских показала голую грудь на курорте 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Каменских показала голую грудь на курорте
Фото: @kamenskux
Настя Каменских, украинская певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя», показала голую грудь на курорте. Пикантный снимок она выложила в своем Instagram-аккаунте.
Певица находилась на одном из курортов. На первой откровенной фотографии Каменских позирует в одних стрингах на балконе в своем номере, на следующих кадрах певица повернулась к камере лицом и прикрыла грудь руками.
@kamenskux
«Я верю в то, что все в мире — это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим», — написала Каменских в подписи к фотографиям. Певица пожелала подписчикам начинать каждый день «с правильных мыслей» и «с любви к себе».
Ранее Настя Каменских снималась голой в поле и признавалась в любви к нудизму.
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Звёзды , Настя Каменских
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