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Самбурская пожаловалась на «проклятую» квартиру 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Самбурская пожаловалась на «проклятую» квартиру
Фото: @samburskaya
Российская актриса и телеведущая Анастасия Самбурская пожаловалась на свою «как будто проклятую» квартиру, где никак не удается доделать ремонт. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам Самбурской, она уже около трех лет не может завершить ремонтные работы.
«Как и у всех, были разные проблемы со строителями, поменяла несколько бригад, и никак мы не можем приблизиться к желаемому результату. При этом я бы не сказала, что сильно привередливая», — подчеркнула актриса.
Она отметила, что обустроить собственное жилье — ее мечта, но пока что приходится жить на съемных квартирах, где «никогда не бывает так хорошо, как хотелось бы».

«Я уже и не рада, что все это затеяла, но из принципа хочу завершить начатое, так как не умею бросать то, что делаю, на полпути», — сказала Самбурская.

Ранее актриса заявила, что «бабы известных мужиков» посходили с ума, публично «закапывают» бывших возлюбленных и не думают о будущем своих детей. Как отметила Самбурская, ситуация выглядит забавно, когда эти женщины после всех обвинений возобновляют отношения.
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Звёзды , Другое , Анастасия Самбурская
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