«Если любите, измену можно простить»

Певица ответила на вопросы поклонников, которые они присылали ей в Instagram. Многие интересовались личной жизнью артистки.

На днях певица Зара намекнула, что у нее роман с известным спортсменом, борцом Артемом Лобовым . Позже избранник артистки подтвердил, что у них отношения.

И в беседе с поклонниками она отметила, что отношения у них прекрасные. У Зары поинтерсовались, можно ли простить предательство любимого мужчины.

«В браке 12 лет, двое детей. Обида душу гложет», — поделилась с певицей одна из поклонниц.

«Если любите, то да, измену можно простить», — откровенно ответила артистка.

У нее также спросили, видятся ли ее сыновья Данил и Максим с отцом. «Конечно», — ответила Зара и показала фото бывшего мужа с мальчишками.

@zara_music

Также у артистки спросили, где она берет силы на восстановление, и что помогает ей прийти в себя, если на душе тяжело. «Душой и телом я отдыхаю дома, с семьей. Восстановиться помогают родные люди, природа и книги», — рассказала Зара.