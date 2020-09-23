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Зара откровенно рассказала об отношениях с мужчинами: «Если любите, измену можно простить» 

Passion.ru 1 час назад
«Если любите, измену можно простить»
Фото: Passion.ru
Певица ответила на вопросы поклонников, которые они присылали ей в Instagram. Многие интересовались личной жизнью артистки.
На днях певица Зара намекнула, что у нее роман с известным спортсменом, борцом Артемом Лобовым. Позже избранник артистки подтвердил, что у них отношения.
И в беседе с поклонниками она отметила, что отношения у них прекрасные. У Зары поинтерсовались, можно ли простить предательство любимого мужчины.
«В браке 12 лет, двое детей. Обида душу гложет», — поделилась с певицей одна из поклонниц.

«Если любите, то да, измену можно простить», — откровенно ответила артистка.

У нее также спросили, видятся ли ее сыновья Данил и Максим с отцом. «Конечно», — ответила Зара и показала фото бывшего мужа с мальчишками.
@zara_music
Также у артистки спросили, где она берет силы на восстановление, и что помогает ей прийти в себя, если на душе тяжело. «Душой и телом я отдыхаю дома, с семьей. Восстановиться помогают родные люди, природа и книги», — рассказала Зара.
37-летняя Зара уже дважды была замужем. Ее первым супругом был сын Валентины Матвиенко Сергей, развод состоялся через 1,5 года после свадьбы. Со вторым мужем, чиновником Сергеем Ивановым Зара прожила 8 лет, у них родились двое сыновей. Теперь певица встречается с 34-летним Артемом Лобовым.
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Звёзды , Артем Лобов , Валентина Матвиенко , Сергей Иванов
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