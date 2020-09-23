7 звезд, которые ошиблись с выбором декольте

И это еще цветочки! А ведь скоро знаменитости снова начнут вовсю ходить на мероприятия... Поэтому держите подборку для разогрева и ждите следующую часть.

Фото: Я Покупаю Я Покупаю

Скарлетт Йоханссон

Эта голливудская звезда обладает шикарными параметрами тела, которым может позавидовать любая. И грудь у Скарлетт на месте. Вот только она, видимо, наслушалась советов Сальмы Хайек и решила визуально увеличить свой бюст с помощью платья.

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Неуместно широкое декольте заставило «затеряться» грудь Скарлетт и визуально уменьшило ее размер.

Наташа Поли

Русская супермодель обладает шикарными параметрами, но бюстом, увы, не одарена. Топ бандо сильно «съедает» размер груди и, вообще, противопоказан многим девушкам. Поэтому мы не удивлены, что платье с таким верхом максимально изуродовало грудь девушки, превратив ее в пустоту.

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Сирша Ронан

Стилист Сиршы прекрасно знает свою подопечную, а поэтому подбирает для ее фигуры изумительные наряды. Но исключения бывают всегда, и вот одно из них. Проблема типичная: из-за низкой посадки платья грудь Сиршы куда-то поплыла, да и сам лиф будто держится на честном слове. А по другим выходам не сказать, что бюст у актрисы небольшой. Провал!

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Зои Дойч

Этот шикарнейший образ, к сожалению, с крахом провалился из-за дурацкого лифа, который «убил» грудь Зои Дойч. Подобного рода узоры могут очень невыгодно подчеркнуть фигуру, а тут они к тому же и выглядят, как рисунок фломастером. В итоге замысловатый дизайн визуально сплюснул грудь девушки и уволок ее куда-то вниз.

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Тейлор Хилл

Ну наконец-то мир потихоньку начал просыпаться после пандемии! И вот мы уже пожинаем плоды первых за это долгое время ковровых дорожек. Фейлы в виде странных платьев не заставили долго ждать. Тейлор Хилл решила облачиться в легкое, летящее платье, но низкие бретели и небольшие чашечки просто нивелировали грудь модели.

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Стэйси Мартин

Франзуская актриса Стэйси Мартин недавно появилась на ковровой дорожке в чудесном платье. Вот только декольте, видимо, из-за ремня, получилось слишком высоко поднятым. Согласитесь, выглядит не очень красиво, когда пустое пространство занимает не грудь, а волосы, выбившиеся из прически.

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Ксения Собчак