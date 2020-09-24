Фото Тимати с блондинкой заинтриговали фанатов 

С момента расставания Тимати Анастасии Решетовой не прошло и месяца, а в Сети уже появились его фотографии с яркой красоткой.

В начале сентября Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после 6 лет отношений. Но, по ее словам, они сохраняют теплые отношения ради общего сына Ратмира. После заявления о развале семьи рэпер регулярно продолжает мелькать на странице бывшей избранницы.

И теперь поклонников Тимати переполошили фото, появившиеся в Сети. На них он обнимает яркую блондинку с голубыми глазами и следами пластических операций на лице и теле. Анна Дарбицкая — известный тату-мастер. «Теперь можно», — подписала она снимки в обнимку с Тимати и поставила много сердечек.

@darbytattoo_official

При этом неясно, у них роман, или Анна с Тимуром готовят совместный проект и решили пограть на нервах подписчиков.

«Потом беременность, ребенок и досвидос», «Ну капец, конечно, предыдущие хоть красивые были, без пельменей», «Эх, Тиммати! Из светлого в тебе только зубы», «Блин, мать своего сына променять на нее?», «Можно что? Ты и раньше с ним фотки выставляла», «Дааавно догадывалась», «Это стеб», «Всем спасибо, все свободны», «Блондинки ему больше к лицу», «Интрига», «Так и знала. Настю жалко», «Не думаю, что они вместе! Это просто прикол!», — полетели сотни комментариев.

Напомним, у Тимати есть 6-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой. С ней он расстался вскоре после рождения ребенка и ушел к другой красавице — Анастасии Решетовой. Во время их 6-летних отношений у пары появился сын Ратмир.