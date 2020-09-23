«Твоя жена просто зарывает тебя»

"Рудковская назойливо лезет к воспитанницам Тутберидзе. Слабеньких, глупеньких, типа Косторной, уже переманила, чтобы ее муж Евгений был не просто чемпионом, но и великим тренером. В моей вселенной такое называется воровством", — считает Миро.

По мнению блогера, такое поведение Рудковской позорит Плющенко, так как этих спортсменок сделала чемпионами Тутберидзе, а не он.

"Чужой труд. Чужие знания. Чужие достижения. Жень, ты правда хочешь их украсть? Ты своим потом и кровью, переломанной спиной добыл медали. Сам. Честно. А теперь жена предлагает тебе стать воришкой?" — написала Миро.

Она высказалась, что Плющенко "все еще полный ноль" в качестве тренера и сейчас портит свою репутацию: