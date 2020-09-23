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Миро пристыдила Плющенко и Рудковскую 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Твоя жена просто зарывает тебя»
Фото: @rudkovskayaofficial
Блогер Лена Миро раскритиковала фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яну Рудковскую за переманивание спортсменов. Она прокомментировала новость о публикации их переписки с Алиной Загитовой. Олимпийской чемпионке предложили "много льда, специалистов и иностранцев".

"Рудковская назойливо лезет к воспитанницам Тутберидзе. Слабеньких, глупеньких, типа Косторной, уже переманила, чтобы ее муж Евгений был не просто чемпионом, но и великим тренером. В моей вселенной такое называется воровством", — считает Миро.

По мнению блогера, такое поведение Рудковской позорит Плющенко, так как этих спортсменок сделала чемпионами Тутберидзе, а не он.

"Чужой труд. Чужие знания. Чужие достижения. Жень, ты правда хочешь их украсть? Ты своим потом и кровью, переломанной спиной добыл медали. Сам. Честно. А теперь жена предлагает тебе стать воришкой?" — написала Миро.

Она высказалась, что Плющенко "все еще полный ноль" в качестве тренера и сейчас портит свою репутацию:

"Стоит ли по завершении блистательной спортивной карьеры вот так мараться, Евгений? Не кажется ли тебе, что твоя жена из, безусловно, лучших побуждений просто зарывает тебя?".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская призналась в семейном кризисе с Плющенко.
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Женский форум 2
Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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