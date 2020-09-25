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Не повезло с папашей: звезды, которые отказываются платить алименты 

Я Покупаю 3 часа назад
Звезды, которые отказываются платить алименты
Фото: Я Покупаю
Считается, что дети — цветы жизни, но не все отцы хотят принимать участие в их воспитании. Так некоторые из них отказываются материально помогать своим детям, а часть мужчин даже не хотят проходить тест на ДНК, чтобы уж точно не платить алименты.

Дмитрий Тарасов

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, до певицы уже был женат на Оксане Пономаренко. В браке у них родилась дочь Ангелина.
@tarasov23
Еще в 2011 году суд постановил Тарасову выплачивать алименты, а к 2019-му году у него накопилось 15 миллионов рублей долга. На судебные заседания он не ходит, ссылаясь на не слишком весомые причины.

Александр Головин

Популярный российский актер Александр Головин стал антигероем светской хроники. У артиста был роман с танцовщицей Светланой Белогуровой, после которого она забеременела. После этой новости Александр сразу ушел от нее. В поисках справедливости Светлана стала ходить по разным ток-шоу, чтобы выбить хотя бы немного алиментов с артиста. Сам Головин отказывается признавать дочь Оливию и сдавать тест ДНК на отцовство. Платить алименты он тоже не собирается.

Данко

Певец Данко несколько лет сожительствовал со своей невестой Натальей и стал отцом двух дочерей. Младшая Агата родилась с проблемами со здоровьем, после чего артист ушел из семьи.
@danko_star
Наталья не стала требовать выплаты алиментов от Данко и старается самостоятельно справиться с лечением дочери. Певец не помогает финансово своим детям.

Кирилл Емельянов

Еще одна звезда сериала «Кадетство» отказывается платить алименты своим детям. Пока Кирилл был в браке с Екатериной Директоренко, у них родилось двое сыновей.
@otec_kirill
Однако что-то в их семейной жизни пошло не так, и пара развелась. После этого у них произошел публичный скандал, и актер перестал помогать своим детям.

Андрей Аршавин

Футболист Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской к Алисе Казьминой. Вряд ли тогда Алиса догадывалась, что попадет в похожую ситуацию. В браке с Алисой Андрей пробыл недолго, оставив ее одну вместе с дочкой. Теперь бывшая возлюбленная пытается отсудить у футболиста материальную помощь на содержание их совместного ребенка.
Впрочем, некоторые мужчины еще очень сильно любят свою внешность и всячески стараются молодиться: Кривое зеркало: российские звезды-мужчины, которые перетянули лицо. К слову, хейтеры частенько отправляют своих нелюбимых звезд в психиатрические клиники, а они и не скрывают, что лечились: ​5 российских звезд, которые обращались к психиатрам и не скрывают этого.
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Звёзды , Екатерина Директоренко , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Кирилл Емельянов , Александр Головин , Юлия Барановская
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