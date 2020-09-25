Звезды, которые отказываются платить алименты

Считается, что дети — цветы жизни, но не все отцы хотят принимать участие в их воспитании. Так некоторые из них отказываются материально помогать своим детям, а часть мужчин даже не хотят проходить тест на ДНК, чтобы уж точно не платить алименты.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, до певицы уже был женат на Оксане Пономаренко . В браке у них родилась дочь Ангелина.

@tarasov23

Еще в 2011 году суд постановил Тарасову выплачивать алименты, а к 2019-му году у него накопилось 15 миллионов рублей долга. На судебные заседания он не ходит, ссылаясь на не слишком весомые причины.

Популярный российский актер Александр Головин стал антигероем светской хроники. У артиста был роман с танцовщицей Светланой Белогуровой, после которого она забеременела. После этой новости Александр сразу ушел от нее. В поисках справедливости Светлана стала ходить по разным ток-шоу, чтобы выбить хотя бы немного алиментов с артиста. Сам Головин отказывается признавать дочь Оливию и сдавать тест ДНК на отцовство. Платить алименты он тоже не собирается.

Данко

Певец Данко несколько лет сожительствовал со своей невестой Натальей и стал отцом двух дочерей. Младшая Агата родилась с проблемами со здоровьем, после чего артист ушел из семьи.

@danko_star

Наталья не стала требовать выплаты алиментов от Данко и старается самостоятельно справиться с лечением дочери. Певец не помогает финансово своим детям.

Еще одна звезда сериала «Кадетство» отказывается платить алименты своим детям. Пока Кирилл был в браке с Екатериной Директоренко , у них родилось двое сыновей.

@otec_kirill

Однако что-то в их семейной жизни пошло не так, и пара развелась. После этого у них произошел публичный скандал, и актер перестал помогать своим детям.

Футболист Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской Алисе Казьминой . Вряд ли тогда Алиса догадывалась, что попадет в похожую ситуацию. В браке с Алисой Андрей пробыл недолго, оставив ее одну вместе с дочкой. Теперь бывшая возлюбленная пытается отсудить у футболиста материальную помощь на содержание их совместного ребенка.

Впрочем, некоторые мужчины еще очень сильно любят свою внешность и всячески стараются молодиться: Кривое зеркало: российские звезды-мужчины, которые перетянули лицо. К слову, хейтеры частенько отправляют своих нелюбимых звезд в психиатрические клиники, а они и не скрывают, что лечились: ​5 российских звезд, которые обращались к психиатрам и не скрывают этого.