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«Чудовище»: в Сети не оценили новое видео Пугачевой 

Слово и Дело и ещё 4 3 часа назад
Галкин выложил ролик в своем Instagram-аккаунте. На записи предстала примадонна российской эстрады с ярким макияжем и игривой укладкой. Пугачева под композицию певицы Enigma "Love Devotion, Feeling Emotion" будто позирует и любуется собой на камеру. Видео шоумен трогательно и лаконично подписал единственным символом — красным сердечком.
Звездные друзья супружеской пары оставили восторженные отзывы. Так, композитор Игорь Николаев пожелал влюбленным вечного счастья, а певец Николай Басков назвал Пугачеву богиней.
Подписчики Галкина разделились во мнениях о "танцах" Примадонны. Многие отметили, что Пугачева великолепно выглядит в свои 70 лет. Также фолловеры отметили, что женщина не стареет, если рядом с ней чуткий и любящий мужчина.
Однако не все пользователи поддержали восхищение Пугачевой. Кто-то не постеснялся в выражениях, назвав супругу Галкина "ужасом" и "чудовищем".
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Звёзды , Игорь Николаев , Николай Басков
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