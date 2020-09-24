«Чудовище»: в Сети не оценили новое видео Пугачевой 

Галкин выложил ролик в своем Instagram-аккаунте. На записи предстала примадонна российской эстрады с ярким макияжем и игривой укладкой. Пугачева под композицию певицы Enigma "Love Devotion, Feeling Emotion" будто позирует и любуется собой на камеру. Видео шоумен трогательно и лаконично подписал единственным символом — красным сердечком.

Подписчики Галкина разделились во мнениях о "танцах" Примадонны. Многие отметили, что Пугачева великолепно выглядит в свои 70 лет. Также фолловеры отметили, что женщина не стареет, если рядом с ней чуткий и любящий мужчина.

Однако не все пользователи поддержали восхищение Пугачевой. Кто-то не постеснялся в выражениях, назвав супругу Галкина "ужасом" и "чудовищем".