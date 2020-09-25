Каких красоток охмурил Тимати и где они сейчас

Недавно стало известно, что рэпер Тимати оправился от разрыва с бывшей возлюбленной и уже готов вступить в новые отношения. Однако не все поклонники артиста поддерживают его любвеобильность.

Известно, что Тимати предпочитает встречаться с настоящими красотками, только мало кто их может между собой различить. А началась любовь к красивым женщинам еще на «Фабрике звезд».

Алекса

Молодые и влюбленные артисты были одной из самых ярких пар телешоу «Фабрика звезд». Некоторые считали их конкурентами, но они были по-настоящему близки. После окончания проекта Тимати и Алекса встречались еще несколько месяцев, после чего расстались. По словам инсайдеров, на разрыве настоял рэпер.

@aleksa___official

Теперь же Алекса в ожидании свадьбы с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который ради артистки бросил беременную жену.

Алена Шишкова

Одним из следующих бурных романов Тимати стал роман с моделью Аленой Шишковой. Они познакомились в 2012 году, когда Алена пришла на съемки его клипа и стала единственной, кто отказался сниматься в клипе в белье.

Несмотря на ее сопротивление, модели разрешили сниматься в спортивном костюме. После съемок артист попросил у модели номер телефона, но Алена согласилась сходить на свидание только спустя три месяца после знакомства.

@missalena.92

Они почти сразу стали жить вместе, но не спешили устраивать свадьбу. В 2014 году у них родилась дочь Алиса, а спустя два года рэпер ушел от Алены. По слухам, Тимати — порядочный отец и платит неплохие алименты.

Сейчас Алена живет вместе с дочкой и ведет блог в Instagram. По слухам, она до сих пор свободна.

Модель и рэпер познакомились в 2016 году, но впервые вышли в свет только спустя два года. Роман развивался стремительно и ярко, пара даже несколько раз была на грани разрыва. В 2020 году у Анастасии и Тимати родился сын Ратмир, а спустя несколько месяцев они сообщили о расставании.

@volkonskaya.reshetova

По информации инсайдеров, рэпер не обделил свою бывшую пассию: ей досталась недвижимость и солидные алименты.

Анна Дарбицкая

К слову, сейчас яро обсуждают новую возлюбленную Тимати — Анну Дарбицкую. Аня работает тату-мастером в одном из салонов рэпера и регулярно делала ему татуировки. Некоторые поклонники считают, что именно из-за нее Тимати и Анастасия Решетова разорвали отношения.

@darbytattoo_official

Впрочем, за последнее время расстались многие пары: ​Сентябрь-разлучник: кто из звезд заявил о расставании за последний месяц. И, кстати, не все пары расстаются из-за любовниц: ​Ходоки налево: кто из российских звезд-мужчин попался на изменах.