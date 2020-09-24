Поклонники не узнали постаревшую Орбакайте 

Известная российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в социальной сети новым фото. Для кадра артистка нарядилась в яркое розовое платье, которое, вероятно, сочла уместным. Вот только многие из ее поклонников сразу же отметили, что розовый цвет исполнительнице не совсем к лицу, а некоторые, и вовсе, начали сравнивать Орбакайте с пожилой женщиной и указывать на то, что она сильно постарела и наряды следует подбирать более внимательно.

На страничке артистки в социальной сети Instagram эта публикация появилась с довольно «бодрой» подписью. «Готова к труду и обороне», — заверила Орбакайте фанатов, улыбаясь им с фотографии. Между тем в комментариях в адрес знаменитости вылилось немало критики, хотя без положительных отзывов также не обошлось.

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