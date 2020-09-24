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Поклонники не узнали постаревшую Орбакайте 

ИД «Собеседник» и ещё 3 4 часа назад
Поклонники не узнали постаревшую Орбакайте
Фото: Passion.ru
Известная российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в социальной сети новым фото. Для кадра артистка нарядилась в яркое розовое платье, которое, вероятно, сочла уместным. Вот только многие из ее поклонников сразу же отметили, что розовый цвет исполнительнице не совсем к лицу, а некоторые, и вовсе, начали сравнивать Орбакайте с пожилой женщиной и указывать на то, что она сильно постарела и наряды следует подбирать более внимательно.
На страничке артистки в социальной сети Instagram эта публикация появилась с довольно «бодрой» подписью. «Готова к труду и обороне», — заверила Орбакайте фанатов, улыбаясь им с фотографии. Между тем в комментариях в адрес знаменитости вылилось немало критики, хотя без положительных отзывов также не обошлось.
Instagram

«Неудачное фото», «Сама на себя не похожа», «Неудачный наряд, но я вас обожаю», «Не ваш цвет», «Не ваш стиль, вы в этом как тетка», «Ужасный цвет», «Фасон не удачный, это не ваш наряд», «Вырви глаз», «Странное фото», «Непрофессиональное фото», «Вы словно постарели», — пишут разочарованные фанаты.

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Звёзды , Кристина Орбакайте
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