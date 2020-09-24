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«Влюблена, как кошка!»: Арзамасова впервые рассказала, как ей живется с Авербухом и его сыном 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
Арзамасова рассказала Урганту о романе с Авербухом
Фото: Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал
В эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале предстали Илья Авербух и его 25-летняя возлюбленная Лиза Арзамасова. Они впервые появились вместе на телевидении и поведали, как им живется вместе под одной крышей.
По словам 46-летнего фигуриста, они никому из журналистов не хотели рассказывать о своих отношениях. И то, что они явились к Ивану на передачу — исключение из правил.

«Мы бы еще к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут», — также признался он.

Спортсмен заявил, что они себя чувствуют вместе очень счастливыми. И все еще находятся в стадии познания друг друга. Илья, к примеру, был очень удивлен, услышав, что его избранница увлекается мотокроссом. Об этом он узнал во время самоизоляции, когда вывез свою девушку покататься в лес на квадроцикле. Мужчина был поражен, что Лиза совсем не боится скорости и техники! Однако объяснение нашлось — его любимая давно катается на железных конях, причем не четырехколесных, а двух.
Также чета поведала о своем совместном отдыхе на даче с сыном олимпийского чемпиона Мартином и 12-летней собачкой Арзамасовой Марусей. Животное сбежало от них, направившись в сторону поселковой церкви.

«Это нормально, она пожилая уже», — искрометно пошутил Ургант.

В итоге собаку нашли очень далеко от дома возле продуктового магазина. Кстати, поиски четвероного друга начались благодаря сыну Ильи, который первым забил тревогу. Судя по всему, Лиза отлично поладила с отпрыском своего жениха. Актриса также похвасталась, что ее бойфренд хорош в быту. Он своими руками построил рампу своему наследнику для катания на скейтборде.
«Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть, умеет все организовать…», — сказала Арзамасова, используя индивидуально-авторские слова.
«Илья, она влюблена в тебя, как кошка!» — восхитился Иван.
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Звёзды , Другое , Илья Авербух , Владимир Познер
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