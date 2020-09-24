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Садальский считает, что Наташа Королева неверна Тарзану 

Russianshowbiz.info 9 часов назад
Садальский считает, что Королева неверна Тарзану
Фото: Russianshowbiz.info
69-летний Станислав Садальский уличил Наташу Королеву в неверности Тарзану.
На своем ютьюб-канале Станислав Юрьевич заявил, что Королева так же изменяет Сергею Глушко, как и он ей.

«Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные», — отметил он.

Артист не стал уточнять, когда, где и с кем Наташа изменяла мужу. По словам актера, сейчас многие звезды шоу-бизнеса сами распространяют громкие сплетни про себя, чтобы стать еще популярнее.
Садальский отметил, что ему трудно понять, где теперь правда, а где обычная история для пиара. Напомним, в начале сентября в Сети появились слухи об изменах Тарзана. Позже танцор даже опубликовал видеопризнание в неверности на своей страничке в социальной сети, однако вскоре его удалил. Сейчас пара никак не комментирует происходящее, Сергей требовал СМИ удалить все упоминания об инциденте.
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Звёзды , Станислав Садальский , Наташа Королева , Сергей Глушко
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