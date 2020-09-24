Садальский считает, что Королева неверна Тарзану

На своем ютьюб-канале Станислав Юрьевич заявил, что Королева так же изменяет Сергею Глушко , как и он ей.

«Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные», — отметил он.

Артист не стал уточнять, когда, где и с кем Наташа изменяла мужу. По словам актера, сейчас многие звезды шоу-бизнеса сами распространяют громкие сплетни про себя, чтобы стать еще популярнее.

Садальский отметил, что ему трудно понять, где теперь правда, а где обычная история для пиара. Напомним, в начале сентября в Сети появились слухи об изменах Тарзана. Позже танцор даже опубликовал видеопризнание в неверности на своей страничке в социальной сети, однако вскоре его удалил. Сейчас пара никак не комментирует происходящее, Сергей требовал СМИ удалить все упоминания об инциденте.