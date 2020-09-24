Больная Мирослава Дума ушла из соцсетей

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума ушла из соцсетей. Она сообщила о своем решении в Instagram.

35-летняя предпринимательница опубликовала черно-белое селфи из постели в черных очках и с катетером на руке. Она поделилась со своими 1,6 миллиона подписчиками, что 2020 год выдался для нее сложным.

«Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент. Так что я беру долгое и столь необходимое свободное время от социальных сетей. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. И до встречи в 2021 году», — написала Дума

В декабре 2019 года Дума сообщила, что медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев. Она призналась, что болезнь, связанную с иммунной системой, удалось выявить на ранней стадии.