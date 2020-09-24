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СМИ: Кети Топурия беременна 

Стелла Шмель 2 часа назад
СМИ: Кети Топурия беременна
Фото: @keti_one_official
Певица Кети Топурия беременна. Такая новость появилась сразу в нескольких СМИ некоторое время назад. Артистка не комментирует свое интересное положение, но скрывать беременность выходит все сложнее.
Как сообщает Telegram-канал "Курятник", о том, что Топурия ждет ребенка, сообщил в числе прочих и сотрудник съемочной площадки в Тульской области, где группа "А-студио" снимала клип. По сообщению этого человека, Кети тщательно пытается скрывать беременность.
@keti_one_official
В начале сентября у Кети в Instagram появился пост — она опубликовала фотографию в широкой одежде (интересно, что Топурия теперь выбирает исключительно балахоны и оверсайз-вещи), которую прокомментировала Наталья Подольская, сама долго скрывавшая беременность от посторонних глаз. Она написала:

"Держишься".

Если слухи подтвердятся, Топурия станет мамой во второй раз. Первую дочь, Оливию, певица родила в 2015 году.
Ранее "Рамблер" писал, что Самбурская назвала свою квартиру "проклятой".
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