СМИ: Кети Топурия беременна 

Певица Кети Топурия беременна. Такая новость появилась сразу в нескольких СМИ некоторое время назад. Артистка не комментирует свое интересное положение, но скрывать беременность выходит все сложнее.

Как сообщает Telegram-канал "Курятник", о том, что Топурия ждет ребенка, сообщил в числе прочих и сотрудник съемочной площадки в Тульской области, где группа "А-студио" снимала клип. По сообщению этого человека, Кети тщательно пытается скрывать беременность.

@keti_one_official

В начале сентября у Кети в Instagram появился пост — она опубликовала фотографию в широкой одежде (интересно, что Топурия теперь выбирает исключительно балахоны и оверсайз-вещи), которую прокомментировала Наталья Подольская , сама долго скрывавшая беременность от посторонних глаз. Она написала:

"Держишься".

Если слухи подтвердятся, Топурия станет мамой во второй раз. Первую дочь, Оливию, певица родила в 2015 году.