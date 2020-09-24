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Больная Мирослава Дума ушла из соцсетей 

Стелла Шмель 2 часа назад
Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей
Фото: @miraduma
Основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума серьезно больна. В декабре 2019 года у журналистки обнаружили редкую болезнь легких, недуг тяжело переносится организмом и может стать причиной смерти.
На фоне болезни Мирослава Дума решила прекратить вести соцсети. Она заявила, что ее толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых она любит в данный момент. Но женщина не отчаивается:

"До встречи в 2021 году",

— заявила она.
Ранее "Рамблер" писал, что Арзамасова впервые заговорила о романе с 46-летним Авербухом.
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