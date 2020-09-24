Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей

Основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума серьезно больна. В декабре 2019 года у журналистки обнаружили редкую болезнь легких, недуг тяжело переносится организмом и может стать причиной смерти.

На фоне болезни Мирослава Дума решила прекратить вести соцсети. Она заявила, что ее толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых она любит в данный момент. Но женщина не отчаивается:

"До встречи в 2021 году",

— заявила она.