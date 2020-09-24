Знаменитости, которых не узнают после похудения 

Ролик рассказывает о знаменитостях, которые заметно похудели и похорошели за последнее время. Так. недавно перед зрителям в обновлённом облике появился певец Шура. Из-за проблем со здоровьем в последние годы музыкант страдал из-за лишних кило, но теперь он вернулся к прежней форме. Шура рассказал, что после операции на желудке ему необходимо было перейти на диетическое питание, и это помогло ему обрести стройность. Какие ещё звёзды постройнели за лето, узнайте из видео.