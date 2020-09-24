"Илья, она влюблена в тебя, как кошка",

Авербух отметил, что они с Лизой до сих пор узнают друг друга. К примеру, он лишь недавно узнал, что Арзамасова увлекается мотокроссом.

Также они рассказали о недавнем отдыхе за городом вместе с 12-летним сыном Авербуха и собачкой. Арзамасова поладила со всеми домочадцами и отметила, что Авербух прекрасно справляется с домашними делами. Недавно фигурист построил для своего сына рампу для катания на скейте.