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Арзамасова впервые подробно рассказала о том, как ей живется с Авербухом

Стелла Шмель
2 часа назад
Актриса Елизавета Арзамасова и Фигурист Илья Авербух стали гостями программы "Вечерний Ургант". Звезды перестали скрывать свой роман несколько месяцев назад и свободно обсуждают эту тему.
Тем не менее, на телевидении в качестве пары они появились впервые. Авербух и Арзамасова рассказали, как им живется вместе. Они отметили, что не любят обсуждать свою личную жизнь с журналистами, поэтому приход к Ивану Урганту - исключение из правил.
Авербух отметил, что они с Лизой до сих пор узнают друг друга. К примеру, он лишь недавно узнал, что Арзамасова увлекается мотокроссом.
Также они рассказали о недавнем отдыхе за городом вместе с 12-летним сыном Авербуха и собачкой. Арзамасова поладила со всеми домочадцами и отметила, что Авербух прекрасно справляется с домашними делами. Недавно фигурист построил для своего сына рампу для катания на скейте.
"Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть",
- отметила Арзамасова.
"Илья, она влюблена в тебя, как кошка",
- заявил Ургант.
Звёзды,Видео,Елизавета Арзамасова,Иван Ургант,Илья Авербух,
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