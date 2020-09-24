Супермодель обругали за конкурс

Американская супермодель Кендалл Дженнер , которую популярный британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, объявила в своих соцсетях о конкурсе и подверглась критике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 24-летняя Дженнер позирует на кровати в бюстгальтере бежевого цвета. При этом вокруг нее всюду лежат различные модели сумок французского люксового бренда Louis Vuitton , а также коробки и пакеты с логотипом бренда. В подписи к публикации она объявила, о конкурсе, в рамках которого можно выиграть 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), а также роскошные призы, изображенные на фото.

@kendalljenner

Одни подписчики обеспокоились тем, что знаменитость взломали, а другие обругали ее в комментариях. «Твой аккаунт взломали?», «Кендалл, сейчас не время», «Это абсурд», «Это один из мошеннических конкурсов, не могу поверить, что такой влиятельный человек, как ты, ввязался в подобное», — высказывались они.