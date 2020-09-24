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«Единственную красавицу в семье Кардашьян» обругали за конкурс на роскошный приз 

Lenta.ru 41 минуту назад
Супермодель обругали за конкурс
Фото: @kendalljenner
Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, объявила в своих соцсетях о конкурсе и подверглась критике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 24-летняя Дженнер позирует на кровати в бюстгальтере бежевого цвета. При этом вокруг нее всюду лежат различные модели сумок французского люксового бренда Louis Vuitton, а также коробки и пакеты с логотипом бренда. В подписи к публикации она объявила, о конкурсе, в рамках которого можно выиграть 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), а также роскошные призы, изображенные на фото.
@kendalljenner
Одни подписчики обеспокоились тем, что знаменитость взломали, а другие обругали ее в комментариях. «Твой аккаунт взломали?», «Кендалл, сейчас не время», «Это абсурд», «Это один из мошеннических конкурсов, не могу поверить, что такой влиятельный человек, как ты, ввязался в подобное», — высказывались они.
В июле Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton. По словам Дакоты, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые запустили конкурс на розыгрыш 10 дорогих сумок от бренда. Однако Рудковская сочла, что подобным конкурсом певица «снижает градус компании» и выглядит «дешмански».
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Звёзды , Пирс Морган , Яна Рудковская , Кендалл Дженнер , Рита Дакота , Louis Vuitton
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